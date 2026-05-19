犬が貧血状態のときにみせるサイン 血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンが不足し、全身に十分な酸素を運べなくなってしまう状態のことを貧血と言います。 赤血球は、体の隅々にまで酸素を届けるための重要な役割を担っています。そのため、不足することで、犬の体に様々な不調が現れます。 犬が貧血になる原因には、免疫の異常・寄生虫の感染・腎臓病・腫瘍・体内での出血など様々にあります。急激に進行すると、