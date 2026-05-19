韓国と台湾線が就航している大分空港の国際線について、県は6月からグループでの利用者に対して1人最大8000円を補助し、さらなる利用促進を目指します。 【写真を見る】大分空港の国際線利用で1人最大8000円を補助県が3人以上のグループを対象に実施へ 大分空港の昨年度の利用者数は、前年度から6万人余り増え、およそ197万3000人とコロナ禍前とほぼ同じ水準にまで回復しています。 利用促進に向け、さらなる取り