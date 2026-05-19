中国地震台網の公式測定によると、広西チワン族自治区柳州市柳南区で5月18日午前0時21分、マグニチュード5．2の地震が発生したとのことです。18日午前4時の時点で、家屋の倒壊13棟、行方不明者3人、7000人余りが避難しました。被災地の通信、電力、水道、ガス、交通・道路などは正常に稼働しています。柳州市柳南区では同日午後9時44分、再びマグニチュード5．2の地震が発生しました。震源の深さは8キロで、多くの地域で揺れを感じ