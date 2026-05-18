（台北中央社）昨年ノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授の北川進さんが18日、政府系研究機関の中央研究院（台北市）で開催されたシンポジウムで講演を行った。現代は科学が平和に貢献できる時代だとし、若い研究者にエールを送った。シンポジウムは中央研究院と京都大、米カリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）が共同で、20日までの日程で開いた。北川さんは、自身が開発した新材料「金属有機構造体（MOF）」について、複