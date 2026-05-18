大分市の十川裕次選手がジャパンパラ陸上の1500メートル知的障害のクラスで優勝。秋に開催される愛知、名古屋アジアパラ出場に向け弾みをつけました。 【写真を見る】ジャパンパラ陸上十川裕次が1500mで優勝久多良木隆幸は3冠達成大分県勢が躍動 名古屋市で開催されたジャパンパラ陸上。16日の男子1500メートル知的障害のクラスにはパラリンピックに2大会連続で出場している大分市の十川裕次選手が出場しまし