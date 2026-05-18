Screenshot: Google Gemini これって、数学の先生がAIで自分の授業の動画生成して答え合わせしちゃうやつ？Google I/O 2026開幕まで残り2日。AIモデル「Gemini」の新動向に注目が集まるなか、一部のProユーザにこんな謎のメッセージがポップアップする現象が起こっています。Gemini Omniで作成しよう。Omniは新しい動画生成モデル。動画をリミックスして、チャットで直接編集。テンプレ使ったり、いろいろ楽しも