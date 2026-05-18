PCAとWソックスの女性ファンが口論に【MLB】Wソックス 9ー8 カブス（日本時間18日・シカゴ）カブスのピート・クロウ=アームストロング外野手が、試合中に敵地ファンと“口論”を繰り広げる一幕があった。17日（日本時間18日）の敵地・ホワイトソックス戦で珍事が発生した。問題のシーンが起きたのは、4-2で迎えた5回2死一、三塁だった。中堅を守るPCAはバルガスの右中間フェンス際への大飛球を追い、ジャンピングキャッチを試