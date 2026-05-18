明治安田J2・J3百年構想リーグ、40チームを東西南北に分けた地域リーグは残り2試合となりました。6位・大分トリニータは17日、ホームで首位・宮崎と対戦。一度は同点に追いついたものの、1-2で敗れました。 ホームゲームでは4連敗中のトリニータ。およそ3か月ぶりとなるホームでの勝ち点3を目指し17日、首位を独走する宮崎と対戦しました。 トリニータは前半30分。