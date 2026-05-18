部活動の送迎用の車を運転する教員や保護者を対象に18日、安全運転の講習会が大分市で行われました。 【写真を見る】部活送迎の安全講習スタート教員や保護者が改めて車の安全運転を学ぶ大分 この講習会は、2009年に起きた柳ヶ浦高校野球部のバス事故を受け、県が県立学校に対し、年1回の受講を義務付けているものです。 大分市の県自動車学校で行われた18日の講習会には、部活動の送迎車を運転する教員や保護者など6