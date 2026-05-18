デュッセルドルフが最終節に敗れ3部降格が決定ドイツ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフが現地時間5月17日、リーグ最終節でグロイター・フュルトと対戦。日本人MF田中聡も出場したなか、0-3で完敗しまさかの3部降格が決まった。残り3試合の時点で勝ち点3、得失点差で5点のリードがあったなかでの悲劇に、クラブのアレクサンダー・ヨプストCEOは深い失望感を露わにしている。ドイツ紙「ビルト」が報じた。シーズン終盤の優位な