2000キロ以上にわたり旅するチョウ、夏の訪れを告げるアサギマダラが今年も大分県姫島村に姿を見せ、乱舞しています。 【写真を見る】2000キロを旅するチョウアサギマダラが姫島で一休み700匹優雅に舞う大分 アサギマダラは春になると南西諸島や台湾から本州に北上していきます。その途中、白い花を咲かせるスナビキソウの蜜を求めて姫島に飛来します。今年は4月29日に初めて姿が確認されました。 5月13日も訪れた人たち