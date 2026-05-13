ナイチンゲールの誕生日にちなんで定められた看護の日と、看護週間に合わせたイベントが5月13日に徳島市で開かれました。近代看護の礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールは、5月12日が誕生日です。これにちなみ、毎年5月12日は「看護の日」、これを含む1週間は「看護週間」と定められていて、これに合わせたイベントが13日、徳島市の徳島市民病院で開かれました。会場では血管年齢の測定や歯科衛生士による口