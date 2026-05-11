50代になり体力や気力の変化を感じるなかで「無理なく続く暮らしを意識するようになった」と話すのは、夫と二女と3人で暮らす、整理収納アドバイザーの木村充子さん（50代）。ここでは、木村さんが10年後も快適に暮らすために実践している、もの選びや日々の工夫について紹介します。1：今あるものに使いやすさをプラス寝る前にベッドで本を読むのが、私の日々のささやかな楽しみです。これまではシーリングライトを消し、ベッドサ