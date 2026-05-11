Mrs. GREEN APPLEのフロントマン大森元貴の最新曲「催し」が4月27日にリリースされた。同曲ミュージックビデオに続いて、Behind the Song & the Scenesが公開となった。「催し」ミュージックビデオは、ステディカメラでのワンカット撮影や、細部に効いた風刺、最後まで目が離せない群舞シーンが話題となっており、早くも300万回を突破している。その「催し」の創作の裏側に迫る特別映像Behind the Song & the Scenesは、Mr