【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−1（PK：4−5） 鹿島アントラーズ（5月10日／日産スタジアム）【映像】早川友基の「超絶ワンハンドセーブ→即キャッチ」鹿島アントラーズのGK早川友基が、横浜F・マリノスのFW宮市亮が放ったPKを完璧にシャットアウト。ワンハンドセーブからキャッチに結びつけたプレーが話題となっている。鹿島は5月10日、明治安田J1百年構想リーグの第16節で横浜FMと対戦。58分に失点するも、