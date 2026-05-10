「Zoff（ゾフ）」とサンリオのキャラクター『ポチャッコ』とのコラボレーションによるアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」が、2026年5月22日（金）に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売される。2026年5月8日（金）午前11時からはZoff公式オンラインストアで先行予約受け付けを開始している。＞＞＞コラボコレクションをチェック！（写真15点）名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇