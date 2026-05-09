新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）の初冠番組となる全８話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』を独占無料配信中。今回は、2026年５月27日にデビューが決定した彼女たちのメンバーインタビューを全２回にわたりお届け。後編となる今回はDOI、RINO、NIKO、SUJINの素顔に迫る。H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディ