ESSEonlineに掲載された記事のなかから、ゴールデンウィークに読みたいヒット記事をピックアップしてご紹介します。毎日持ち歩いている人も多い「水筒」。自分の分だけではなく、子どもが学校で使っている場合もありますよね。ここでは、パッキンやフタの部分に汚れがたまりがちな水筒をきれいに保つコツを、元小学校家庭科教諭で掃除に関する著作もあるお掃除ブロガー・よしママさんに教えてもらいました。※ 記事の初出は2024年2