ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！4月25日に公開された映画『花まんま』で、主演を務めた俳優・鈴木亮平さん。直木賞受賞のベストセラーを映画化した本作は、なんでもない日々が、じつは1日ごとの宝物であることを気づかせてくれる感動作です。そこで今回は、映画の話はもちろん、鈴木さんがプライベートで最近ハマっていることまで詳しく伺いました。※ 記事の初出は202