大分県宇佐市の宇佐神宮では、国宝の本殿を間近にみることができる期間限定の特別拝観が実施されていて多くの参拝者が訪れています。 全国4万社あまりの八幡宮の総本宮である宇佐神宮では、毎年ゴールデンウイークに国宝の本殿を一般公開しています。 廻廊に囲まれているため普段は全容を見ることができない国宝を間近に拝観できるとあって、午前9時の受け付け開始と同時に県の内外から多くの参拝者が訪れています。