【写真】SixTONES＆坂本花織が並んだ姿／『Golden SixTONES』場面写真 5月3日放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、フィギュアスケート世界女王の坂本花織がゲスト出演。番組公式SNSで公開された写真が反響を集めている。 ■SixTONESと坂本花織の並びに反響 この日の放送では、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転フィギュア球児」や、踊って数える脳トレ系リズムゲーム「マ