SixTONES6人がインラインスケートで“さらに長身”に！坂本花織（158cm）が小さく見える圧巻の並びに「身長差メロい」「やっぱ大男だなぁ」の声

【写真】SixTONES＆坂本花織が並んだ姿／『Golden SixTONES』場面写真

5月3日放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、フィギュアスケート世界女王の坂本花織がゲスト出演。番組公式SNSで公開された写真が反響を集めている。

■SixTONESと坂本花織の並びに反響

この日の放送では、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転フィギュア球児」や、踊って数える脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」に挑戦した。

公開された写真では、7人が「SixTONES」と記された赤のユニフォームに黒パンツを合わせて登場。インラインスケートを履いたSixTONESメンバーのなかに坂本が立ち、身長差が際立つ、和やかな雰囲気の1枚となっている。

また、別カットでは京本大我、松村北斗、森本慎太郎が両手を広げてポーズを決める姿や、田中樹、高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）、ジェシーが弾ける笑顔を見せる姿も公開。

さらに、別の投稿ではマツケンサンバ衣装に身を包んだ7人の姿も披露されている。

SNSでは「やっぱSixTONES大男だなぁ」「ニッコニコのバラエティ三銃士かわいい」「坂本花織さんかわいい」「身長差メロい」「きょもほくしん指先まで表情つけてるのさすが」「インラインスケート履いて普通に立ってるのがすごい」といった声が寄せられている。

■SixTONES× 坂本花織『Golden SixTONES』場面写真