フジテレビ『ぽかぽか』木曜新レギュラーとしても活躍中の「KEY TO LIT（キテレツ）」から、井上瑞稀さんが初登場。約1年ぶりに取り組む舞台『GYPSY』について、そして井上さんが公言する“マイペースさ”にちなんだエピソードを教えてもらいました。なぜ僕なんだろう、と思っています（笑）「花はキレイだと思うけど、名前は全然わからない…」と小さな声でつぶやきながら、さすがの器用さで花とのポーズを決めてくれた井上瑞稀さ