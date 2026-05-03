ブルガリア1部リーグは、レフスキ・ソフィアが歴史的優勝を飾った。リーグ戦の上位グループで行われるチャンピオンシップ・ラウンドの第2節でCSKA1948を1-0で下し、リーグ制覇を達成。ルドゴレツが2011-12シーズンから続けてきた14年間の覇権に終止符を打った。ブルガリア『BGNES』が伝えた。決勝点を挙げたのはクロアチア人FWマルコ・ドゥガンジッチ。後半26分、相手の数少ないミスを突いて均衡を破ると、そのまま試合が終了