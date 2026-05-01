にぎわうレジャー施設やショッピングモールなどの広い駐車場に止めたとき、「あれ？どこに止めたっけ？」と愛車の位置がわからなくなった経験はないだろうか？ 広い駐車場の敷地内に多くのクルマが止まっていると、自分と同じ車種だらけだったり、背が高いクルマばかりで、止めたはずの方向に見通しが利かないなど、愛車になかなかたどり着けなかったりする。 【画像】愛車が探せる機能付きの急速充電ソケットっ