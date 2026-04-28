都会的でスタイリッシュ、大人の色香漂うシルバーアクセサリーの世界。その魅力にとりつかれ、20年近くシルバーアクセサリーを作り続けている男性が徳島市にいます。その職人技にカメラが迫りました。 銀色の眩い輝きと黒くくすんだ陰りの織りなす明暗が、大人の色香を引き立てます。そんなシルバーの魅力に取りつかれた1人の男性、今では珍しい手作りにこだわっています。 徳島市