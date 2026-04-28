「もともとは片付けが苦手で、ものも手放せなかった」と話すのは、整理収納コンサルタントでESSEベストフレンズ101の奥田明子さん。ここでは自身の経験をきっかけに、今も続けている「ものを増やしすぎない」習慣を3つ紹介します。買う前・もらう前に気をつけることで、片付けもラクになるアイデアが満載です。1：化粧品類は「捨てやすいもの」だけ買う今から13年ほど前に家の片付けを始めたとき、捨てにくいものの処分に悩んだ経