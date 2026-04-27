中国メディアのIT之家によると、韓国のヒョンデ自動車グループのチャン・ジェフン副会長は24日、北京モーターショー2026のメディア向け発表会で、中国は最も開拓が難しい市場だが捲土重来（けんどじゅうらい）を期すと述べた。チャン氏は、技術的に電動化とインテリジェント化はすでに世界規模で普及しているが、その中で差別化できる技術的ポイントを見つけ出さなければならないとし、傘下の電気自動車（EV）ブランド「IONIQ」を