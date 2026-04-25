5月の連休は旅行や帰省など、出かける方も多いのでは？「疲れない旅をしたいなら、カバンはリュック、靴は歩きやすいものがおすすめです」と話すのは、人気スタイリストで旅の達人である地曳いく子さん（60代）。大人がリュックを持つときに気をつけるべき点と、持っていくといい靴について教えてくれました。※ この記事は文庫『新しい大人ひとり旅』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています大人の旅