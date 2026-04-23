「この番組では、いろんな諸問題、気になることを皆さんでいろんな専門家の方に質問してしまおうじゃないかと。上田におまかせされても困るという番組でございます。先週までは40年間おまかせしていてもよかったんだけど」4月5日から始まった日曜昼の新番組『上田晋也のサンデーQ』（TBS系）で、視聴者に向けてこのように挨拶をしたのは、お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）。上田は、過去40年にわたって放送された前