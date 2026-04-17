“薬物問題”に揺れた米倉涼子。1月に不起訴処分となったが、今後について具体的なことが聞こえてこない。【写真】“潜伏先”からSNS投稿か、国外脱出した米倉のアルゼンチン人“元恋人”「米倉さんは2025年9月ごろからイベントを次々と欠席。10月には『週刊文春』で、通称マトリと呼ばれる関東信越厚生局麻薬取締部に自宅を家宅捜索されていたことが報じられました。その後、麻薬取締法違反の疑いで書類送検されましたが、今年1