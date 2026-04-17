本格的な登山シーズンを前に17日「山の警察隊」が結成され、山岳救助隊と合同でパトロールを開始しました。 【写真を見る】「山の警察隊」発隊式大分 この「山の警察隊」は、登山でのトラブル防止や遭難者が出た場合の救助を目的に玖珠警察署と竹田警察署が毎年合同で結成しています。 本格的な登山シーズンに向け、きょう大分県九重町の長者原園地で発隊式が行われ、隊長を務める玖珠署地域交通課・久枝智