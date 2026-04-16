サンワサプライ株式会社は、床にキズのつきにくいウレタン製のストッパー付きキャスター「SNC-CAST12」を5月中旬に発売する。直径60mmの大型キャスター5個入りです。差し込み式でシャフト部の直径11mm、長さ24〜26mmのチェアに対応する。■床を傷つけにくいウレタン製フローリングやPタイル、コンクリートなどの硬い床を傷つけにくく、静音性も高いウレタン巻きの双輪キャスターだ。■手動式のストッパー付き作業中の不意な動きを