床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
サンワサプライ株式会社は、床にキズのつきにくいウレタン製のストッパー付きキャスター「SNC-CAST12」を5月中旬に発売する。直径60mmの大型キャスター5個入りです。差し込み式でシャフト部の直径11mm、長さ24〜26mmのチェアに対応する。
■床を傷つけにくいウレタン製
フローリングやPタイル、コンクリートなどの硬い床を傷つけにくく、静音性も高いウレタン巻きの双輪キャスターだ。
■手動式のストッパー付き
作業中の不意な動きを防ぎ、止めたい時はしっかり固定できるストッパー付き。
■直径60mmの大型キャスター
60mmの大型キャスター付きのチェアに適している。
■5個セット
チェア一脚分のキャスターを一度に交換できる、便利な5個セット。
■ウレタン製のストッパー付きキャスター「SNC-CAST12」
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■直径60mmの大型キャスター
60mmの大型キャスター付きのチェアに適している。
■5個セット
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