まだ着られるからと、服を手放せずにいませんか？整理収納アドバイザー1級で、フルタイムで働く2児の母・よしいさん（30代後半）も、かつては30年間ほとんど捨てられず、クローゼットはパンパン。服があふれそうになっているのが当たり前だったそう。そんなよしいさんが「最初に手放した服」5選と、そのあと好転したことについて伺いました。服は「全部とっておく」のが当たり前だったもともと服を手放すのが苦手で、20代までは