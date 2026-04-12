本記事では、女性におすすめの人気コンパクトカー（普通車）を紹介しています。乗りやすさを基準に評価し、ブランド力の強いトヨタ車からかわいい／かっこいい車、おしゃれな車、スライドドア搭載車、5ナンバーサイズのSUVやミニバンも選んでいます。ぜひ参考にしてください。【写真】コンパクト/ハッチバックの中古車ランキング女性が乗りやすい車の特徴は？女性は男性に比べて小柄な人が多く、運転に苦手意識を持っている人も少