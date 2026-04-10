新入社員を対象にしたビジネスマナー研修が、4月10日に徳島市で行われ、参加者が社会人としての基本を学びました。この研修は、ビジネスマナーの習得と異業種間の交流を目的に開かれました。県内8つの企業から参加した新入社員20人は、徳島市出身のフリーアナウンサー、藪田ひとみさんの話に耳を傾けました。（新入社員）「ありがとうございます」（フリーアナウンサー・藪田ひとみさん）「1