新スマートバンド「HUAWEI Band 11 Pro」をレビュー！運動をしたり、健康増進を志したりする人を中心にスマートウォッチの普及が進んでおり、それに合わせてスマートウォッチも高機能になってきています。特にアウトドアやワークアウトではスマートフォン（スマホ）を持たなくてもルート（経路）のログ記録ができるため、GPSなどの人口衛星による位置情報取得（GNSS：Global Navigation Satellite System／全地球航法衛星システム