Googleが音声やカメラを使って会話できる「検索 Live」を日本などでも提供開始！Googleは26日（現地時間）、同社が提供する「Google Search（以下、Google 検索）」の「AIモード」と音声やカメラを使ってインタラクティブな会話ができるようになる「Search Live（以下、検索 Live）」を日本を含む200カ国・地域以上で提供開始したとお知らせしています。検索 LiveはAndroid・iOS・iPadOS向けアプリ「Google」（以下、Googleアプリ