キャデラック・ブランドにおいて初となるフル電動のSUV「リリックV（LYRIQ-V）」は、Vシリーズが持つ20年以上の歴史に新たな1ページを刻むモデルとなる。ベースとなる「リリック」の高いデザイン性や快適性を継承しつつ、モータースポーツの世界で培ったテクノロジーが惜しみなく注ぎ込まれているからだ。【画像】歴史あるキャデラックのパフォーマンス・サブブランド”Vシリーズ”初のフル電動SUV「リリックV」（写真8点）パワー