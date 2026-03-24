「ただいま、後方の化粧室で喫煙された形跡がございました」--客室乗務員（CA）のアナウンスを収めた動画が、SNS上で波紋を広げている。 話題になったのは旅行系YouTuber・おのだ氏が3月17日にXへ投稿した映像だ。ハッシュタグには「ANA NH181便」とあり、米ハワイ・ホノルルから成田へ向かう全日空の国際線、2月11日のフライトでの出来事だったとされる。おのだ氏は「私が見る限り名乗り出ている人はいなかった」と補足した。