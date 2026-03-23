SNSで話題になっている、GUの「ソフトシアークルーネックT」（990円）。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、「これは使える！」となんと4色買い！そんなmakiさんが、「ソフトシアークルーネックT」の魅力と4色を着まわした1週間コーデを紹介します。ほどよい透け感がアラフォーにも着やすい「ソフトシアークルーネックT」GUの「ソフトシアークルーネックT」は、透けすぎないほどよい透け感。やわらかい生地で春ら