朝晩での温度差が大きく、着こなしに悩みがちな春ファッションのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）。ここでは、おとさんが春先にとくに重宝する3種類のアイテムについて語ります。1：1枚2役で使える「コットン素材のタートルニット」寒がりなので、春先は首元を温められるタートルニットの登場回数が多くなります。吸湿に優れたコットン素材