長引く物価高騰を受け、市民の負担を軽減しようと、大分市は4月から「プレミアム付商品券」を発行します。 【写真を見る】大分市プレミアム付商品券を発行へ過去最大45億円超4月13日から申込開始 今回の発行総額は過去最大となる45億3700万円、合わせて34万9000冊が用意されます。商品券は1冊1万円で購入でき、1万3000円分の買い物が可能です。 1人4冊まで購入可能で、内訳は個人商店などで利用できる「中小取扱専用券」700