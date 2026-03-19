ロックバンドGLAYのボーカルTERU（54）が18日、自身のXを更新。ライブ中のファンの行動について要望を記した。GLAYは17日に東京・Zepp DiverCityで、CD購入者限定の公演を開催した。TERUは公演後「昨日のZEPPのライブ音源を聴いたんだけどMC中の『こっち向いて』はない方が良いですね」と投稿。「バンドのせっかくの緊張感がなくなってしまうので無しでお願いします！！」と呼びかけた。フォロワーからは「今回に限らずそういうア