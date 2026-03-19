出場32校が入場行進した第98回選抜高校野球大会の開会式が19日、甲子園球場で行われ、出場32校が堂々と入場した。まだ試合前ながら、ファンは選手の勇姿だけでない一面に注目し、感動している。開会式のお馴染みの光景でもある校名が記されたプラカードを持った高校生に“引率”されての行進。この校名は高校生による手書きとなっていた。中継したNHKの実況は「高校生たちの思いが詰まった大行進」と紹介。プラカードに注目