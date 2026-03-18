不屈（左）と平和丸＝18日午前、沖縄県名護市の辺野古漁港沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故で、2番目に転覆した「平和丸」の船長が、先に転覆した船を見て「パニックになった。助ける以外ないと思った」と話していることが18日、関係者への取材で分かった。第11管区海上保安本部は冷静さを欠いた状態で救助に向かい、遭難した可能性があるとみて業務上過失致死傷容疑などを視野に捜査している。11管など