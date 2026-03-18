アメリカのトランプ大統領は17日、「近いうちにキューバに何らかの措置を取る」と述べ、圧力を強めました。トランプ大統領は17日、「近いうちにキューバに何らかの措置を取る。我々はこの問題に真剣に取り組んでいる、キューバ問題に対応している」と述べ、体制転換も視野にキューバに対する圧力を強めています。ルビオ国務長官は「キューバは機能不全の経済と、それを立て直せない政府を抱えている」と指摘し、「キューバは重大な