Cake.jpは、サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめる"エンジョイアイドルシリーズ"とコラボレーションした「推しのためのカスタムケーキメーカー」をリニューアルした。今回、複数キャラクターを選択できるようになった。エンジョイアイドルシリーズ"推しのためのカスタムケーキメーカー"サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリーズ「エンジョイアイドルシリーズ」とCake.jpのコラボレーション。今回