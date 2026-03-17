県内の路線バスで、3月17日から「ICOCA」などの交通系ICカードが導入されたことを受け、17日朝に徳島市で記念式典が開かれました。JR徳島駅前で開かれた式典には、関係者ら約20人が出席しました。式典では、徳島バスの金原克也社長が挨拶したあと、サービス開始を記念するテープカットが行われました。交通系ICカードは、17日から徳島バス、徳島市バスなど、高速バスを除く56の路線で使用できます。（徳島